Rebajas de Invierno de Steam día 2, ofertas destacadas y Premios Steam

Tras restablecerse el servicio de Steam tras un ataque por parte de los hackers, toca conocer las ofertas destacadas de hoy, una buena forma de resumir las miles de ofertas disponibles de forma conjunta además de realizar las votaciones para los Premios Steam, donde hoy toca votar a un juego en categoría de “Yo ya pensaba que este juego era bueno antes de que ganara un premio“.

Como ofertas destacadas hoy, pues no hay nada la verdad, quizás el Elite Dangerous por 16.74 euros, así que nombremos algunos de los juegos destacados a menos de 10 euros, donde entra el Mad Max por 6.79 euros, el Age of Empires III Complete Edition por 7.39 euros, Ori: The Blind Forest por 9.99 euros, el incombustible Counter-Strike: Global Offensive por 9.37 euros, Borderlands 2 por 7.49 euros, Tomb Raider por 4.99 euros, o el Prison Architec 6.99 euros.

Así que si, un dia bastante flojo, así que podéis dejar en comentarios algunas ofertas de interés que no se estén mostrando cómo destacadas en el día de hoy. Además de recordaros webs como G2A.com (“chapuzas” para 3% descuento) para comparar precios antes de comprar el juego, así que de seguir así, nos ahorramos intentar mostrar las “mejores” ofertas hasta el 2 de enero, que es cuando se acaban.