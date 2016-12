¡Os deseamos un Feliz 2017!

Y por fin ya estamos justitos de entrar en el 2017, y digo por fin, porque no hay nada peor que pasar las fiestas con pocas noticias, aunque tampoco viene mal del todo trabajar a medio gas, pues la próxima semana da comienzo el CES 2017 de Las Vegas, evento al que no asistimos para disfrutar de la comodidad del hogar en estos días tan navideños, pero no por ellos no os traeremos una gran cantidad de noticias, donde las más destacables serán conocer el precio de las CPU Intel Kaby Lake (pues de rendimiento, no es que no sorprendan, sino que decepcionan), tenemos el supuesto lanzamiento de la Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, y las GeForce GTX 1050 para equipos portátiles.

No nos olvidamos anuncio más esperado, AMD Ryzen, para ver si de una vez por todas AMD es capaz de ofrecer unos procesadores que planten cara a Intel, no tienen porqué ser los más potentes del mercado, con ofrecer el mismo rendimiento a menor precio y consumo ya será suficiente para darle un bofetón a una Intel que se ha dedicado durante años a lanzar refrito tras refrito gracias a la comodidad que implica no tener un digno contrincante.

Al lado contrario, quizás lo más “decepcionante” fue el lanzamiento de la AMD Radeon RX 480, gráfica que llegó super hypeada, con prisas, sin disipadores avanzados, drivers muy verdes y una GeForce GTX 1060 que puso las cosas complicadas a un precio inferior de lo esperado y en abundancia a elegir con bastantes sistemas de refrigeración personalizados.

Pero el tiempo no olvida, ya sabéis, con el paso de los años las gráficas de AMD maduran como un buen vino al contrario que las de Nvidia, que curiosamente pasa todo lo contrario, y gracias a unos drivers fiables, estables, y sobretodo constances, han mejorado bastante el rendimiento de la Radeon RX 480, la cual aún tiene un gran margen de mejora. Tal fue el hype, que la review de dicha gráfica fue la más vista del año.

Generalizando en el resto del hardware, los SSDs han sido los reyes del año, se han abaratado bastante siendo el componente más popular, pues se trata del componente principal más económico que podemos comprar del equipo siendo al mismo tiempo el que más rendimiento aporta, hoy en día es inconcebible un equipo sin SSD.

Y por lo personal, no me puedo quejar, nuestros equipos Platinum se venden bien, el foro crece a pasos agigantados, y la web cierra con casi 6 años en constante crecimiento, somos líderes en nuestro segmento, tenemos una gran cantidad de usuarios (y trolls) fieles, y esta familia nunca deja de crecer, así que, como buena familia que somos, os lo agradezco y os deseo todo lo mejor del mundo para el 2017, que seais muy felices, que tengáis mucha salud, al igual que vuestra familia, y si os sale un trabajito para el próximo año, ya redondeamos todo.