Movistar es multada con sólo 6 millones de euros, volverá a subir el precio de Fusión

Estaba claro que iba a suceder, tras la subida ilegal del precio de Movistar Fusión, donde la compañía prometía mantener el precio para siempre para luego aumentar el coste mensual en 5 euros, le ha salido bastante barato a la compañía, pues tras año y medio generando una gran cantidad de ingresos extra, Movistar sólo tendrá que pagar finalmente 6,23 millones de euros, una minucia para ellos cuando conocemos que su oferta convergente volverá a subir de precio, de alguna forma tendrán que recuperar el coste de la multa ¿no?.

De esta forma, el 5 de febrero de 2017 tendrá lugar la cuarta subida de precio del ex-monopolio azul. Todos aquellos con un paquete Fusión (Fusión +2; +2 Premium; +4 & +4 Premium Total) verán cómo pagarán 5 euros extras al mes.

La excusa de la compañía se debe a que los usuarios están demandando una mayor cantidad de datos, es por eso que, los uses o no, todos aquellos usuarios pasarán de tener 3 GB de datos móviles al mes a 8 GB, algo que beneficiará a pocas personas, aquellas que superen los 3 GB de datos al mes, aunque bueno, tampoco es para dar las gracias, que esa ampliación la vas a tener que pagar de forma obligatoria la aproveches o no.

De esta forma, el paquete Fusión +2 pasará de costar 110 a 115 euros al mes, Fusión +2 Premium de 135 a 140 euros, Fusión +4 de 160 a 165 euros, y Fusión +4 Premium Total de 195 a 200 euros. Si sólo cuentas con Fibra óptica de 50 megas, pasarás de pagar 53.40 a 55.41 euros, mientras que las líneas móviles sin tarifas planas, pasarán de pagar un establecimiento de llamada de 0,2178 a 0,25 euros.

Los paquetes de Fusión 50 Mb y Fusión 300 Mb mantendrán su precio de 70 y 85 euros de forma respectiva, salvo para nuevas altas, los cuales pagarán 75 y 90 euros (5 euros más al mes). En ambos casos, la línea de 3 GB pasa a 8 GB.