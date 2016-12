Los estuches de carga de los Apple AirPods podrían sufrir problemas de batería

Los AirPods de Apple están comenzando a llegar a los hogares de todos los consumidores que hayan pre-comprado un par de auriculares en la web de la compañía, pero esto quiere decir que también llegan los primeros fallos. Aparentemente, el estuche de carga que se incluye con la compra de los auriculares y que se utiliza como base de carga o simplemente para no perderlos, cuenta con ciertos fallos de batería.

Este estuche también necesita ser cargado para poder funcionar, y es ahí donde reside el problema, en la capacidad de batería del dispositivo. Según Apple, la base de carga debería funcionar sin problemas durante 24 horas habiendo realizado únicamente una carga completa previa. Además, en teoría no debería perder batería si los AirPods no necesitasen cargarse, pero esto no está siendo así, ya que el consumo al que el estuche está sometido es elevado, tanto que se han reportado pérdidas de hasta un 40 por ciento en pocas horas.

Un usuario de Reddit, bajo el nick de ‘severinskulls’, ha contado su experiencia con este suceso. Este usuario reportaba que con “los AirPods en el estuche, me fui a la cama con la batería completa y me desperté con una pérdida del 15 o 20 por ciento en la misma”.

“Hablé con el soporte online de Apple y no me dieron respuesta sobre cuanto debería durar la batería del estuche cuando los AirPods no están en uso. Me fui a una Apple Store y allí el empleado de Genius tampoco tenía ninguna información sobre esta cifra. Para estar seguros, me cambió los auriculares y recibí unos nuevos”. Detalló el usuario en Reddit.

Tras esto, el propietario del nuevo par de auriculares detalló que el problema había desaparecido y que el porcentaje del estuche se mantiene incluso de un día para otro. Es posible que estemos ante un caso aislado, pero viendo la reciente situación de Apple, nunca se sabe, y más si lo tachan de “caso aislado”.

