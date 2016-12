La policía de Dubai comienza a usar un software que predice los crímenes

Podemos tener pantallas táctiles, pantallas que se doblan, drones repartidores de paquetería e incluso automóviles autónomos, pero aún no estamos a la altura de la película de ficción Minority Report, donde las habilidades precognitivas de unos mutantes había conseguido reducir los crímenes gracias al avisarnos de quién y cuándo sería asesinada una persona antes de que su asesino le quite la vida. Para esto, Dubai no tiene escondido a tres mutantes unidos a una gran cantidad de ordenadores, sino que han ido a lo fácil, el software, el cual tendría dicha facultad de predecir los delitos.

Desarrollado como parte de la nueva Iniciativa de Gobernabilidad Inteligente de los Emiratos Árabes Unidos, el algoritmo analiza las bases de datos de los crímenes recientes y lo que la policía de Dubai llama “inteligencia existente” realiza una conjetura informada de dónde ocurrirán los crímenes. Se espera que esto permita que las fuerzas del orden se movilicen en esas áreas, lo que debería mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la presencia policial para impedir que se cometan delitos.

“Este software es excepcionalmente inteligente en su capacidad de discernir con precisión patrones intrincados de comportamiento criminal en eventos aparentemente no relacionados y luego predecir la probabilidad de recurrencia”, dijo Spandan Kar, un empleado de Space Imaging Middle East, que desarrolló el software. “Confiamos en que estos análisis precisos, combinados con el conocimiento y los instintos de los agentes de policía más experimentados, crearán una fuerza formidable para disuadir al crimen”.

Los defensores del software de predicción policial apuntan a que los datos sugieren que los delitos tienden a suceder en la vecindad de otros crímenes. Es decir, la gente que realiza fiestas durante cortos periodos de de tiempo, o puede insinuar que existe un centro de actividad ilegal en ciertas áreas. Sin embargo, no todo el mundo cree que recabar estos tipos de datos sea una cosa positiva.

Los detractores de este tipo de tecnología sugieren que podría fomentar el sesgo policial, ya que los que entren en el área indicada como propensa a que ocurran crímenes serán más propensos que se acuse falsamente a alguien. También existe el potencial sesgo y prejuicio dentro del propio algoritmo, ya que fue escrito y funciona sin la supervisión de los oficiales de policía experimentados.

Por supuesto Dubai no es el primero en utilizar esta tecnología. Los Ángeles y Manchester han puesto a prueba tecnologías muy similares hace poco con “resultados mixtos“.

vía: KitGuru