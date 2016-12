Indie Gala nos ofrece 20 juegos para Steam por 3 euros

Si aún no has gastado ningún euro por Steam u Origin, quizás te interese el XXL Winter de Indie Gala, donde nos ofrecen añadir 20 juegos a nuestra biblioteca de Steam por sólo 3 euros, juegos compatibles con una gran variedad de OS, pues la mayoría de ellos además de ejecutarse en Windows son compatibles bajo el sistema operativo Linux o Mac OS. Obviamente no esperes juegos Triple A, pero si muchos juegos Indie ideales para pasar horas de entretenimiento por muy poco dinero.

Puedes acceder a la oferta desde el siguiente enlace, mientras que te añadimos un par de vídeos de alguno de los juegos y te indicamos que la mayoría de ellos incluyen cromos de Steam, esto significa que podrás conseguir logros o venderlos para recuperar los 3 euros invertidos e incluso generar ganancias.