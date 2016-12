In Win X-Frame 2.0: Chasis abierto para mostrar el equipo

In Win anunció la segunda generación de su chasis abierto X-Frame, el cual recibe el nombre de In Win X-Frame 2.0, lo que podríamos definir como una benchtable, una caja más enfocada a facilitar la review de los componentes ante la rápida accesibilidad a estos, aunque la diferencia está en que gracias a sus tres patas y una base pivotante el equipo se podrá mostrar tanto de forma horizontal como vertical, aunque no incluye al menos algún panel de vidrio templado o acrílico, por lo que vete haciendo a la idea de que el polvo en los componentes será el pan de cada día. Esta caja se acompaña de una fuente de alimentación completamente modular con ventanas transparentes, la In Win SI-1065, de 1065W de potencia con tres líneas +12v de 75A/25A/25A con una eficiencia energética del 92 por ciento y dotada de un sistema de iluminación. En lo que respecta a las especificaciones de la caja, tenemos una bahía de 5.25″, cuatro de 3.5″, dos de 2.5″, no hay limitaciones en cuanto a tamaños del disipador o tarjetas gráficas, se pueden instalar un radiador de 360 x 120 mm en la parte superior, e incluye cuatro puertos USB 3.1 a un precio recomendado de 1.499 euros.