Algunos Google Pixel están sufriendo congelaciones de pantalla

Se suman los problemas en los terminales Google Pixel, y ahora por partida doble (Pixel y Pixel XL), pues los usuarios están comenzando a reportar que sus teléfonos están sufriendo congelaciones de software que evita que los usuarios puedan interactuar con la pantalla durante unos segundos (en el mejor de los casos), hasta minutos en el peor de ellos. Este problema ha derivado a un post en la comunidad oficial que en el momento de la redacción acumula cerca de 300 comentarios. Este post se creó a mediados de noviembre, pero es ahora cuando este número de quejas se ha incrementado.

“Mi teléfono se congela y no puedo conseguir que haga nada cuando esto le sucede. No hay respuesta de los botones durante al menos un minuto y luego empieza a funcionar de manera aleatoria.“, es uno de los ejemplos que podemos leer.

Algunos dueños con termina Google Pixel han encontrado que este problema de congelación estaría causado por una aplicación de terceros llamada Live360 Family Locator. Cuando esta aplicación se desinstala, el problema queda resuelto, aunque otros usuarios están experimentando dichas congelaciones sin tener esta aplicación en particular instalada, por lo que el problema real del dispositivo aún no se ha encontrado. Muchos de ellos reportan que incluso limpiando la caché, o restableciendo el teléfono de serie, no ayuda a solucionar el problema.

Al conocerse esto, todo indica que el problema no estaría involucrado con el software (osea, no se puede arreglar con una actualización de Google), por lo que todo indicaría un problema de hardware, de ser así, la única solución se trataría de iniciar una devolución del terminal (RMA). Este es ya el segundo problema encontrado en los terminales de Google, pues algunos Pixel XL están dando lugar a problemas de audio relacionados con los propios altavoces, es por ello que Google ofrece un reembolso debido a que tampoco se puede solucionar por medio de una actualización.

vía: PhoneArena