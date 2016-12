Desde El Chapuzas Informático os deseamos Feliz Navidad

Pues sí, ya es Navidad, fecha de engordar como si fuéramos osos a punto de invernar, beber como cosacos, aguantar charlas de Podemos y Venezuela, quizás soportar a algún primo rata experto en el “kal of diuti” y poco más, un pequeño sacrificio para luego volver a casa y disfrutar de alguna película o pegarnos un buen par de horas jugando, que mucho valor hay que tener para salir de fiesta después de la comilona, por no hablar de pasar frío a lo tonto cuando puedes estar calentito en casa, y más si usas hardware de AMD o ciertos drivers gráficos de Nvidia para que tu gráfica te monte una fogata dentro del PC que sería la envidia de los suburbios de Detroit.

Ya sea con toda la familia, la familia nuclear (el núcleo familiar, no tienes otra familia en Chernobyl descuida), o Forever Alone por cualquier motivo, os deseamos que paséis una buena noche y fiestas. Si os sobra un platito de buen jamón (el barato para el gato), dejadlo al lado del ordenador, con un poquito de suerte los duendes verdes escucharán vuestras súplicas y os traerán unos drivers que ni causen bugs, agujeros de seguridad o pérdidas de FPS; si tienes AMD y dices “Lisa Su” a las 01:00am delante de un espejo, tu CPU muta en Ryzen y las acciones de la compañía se disparan. Vamos hombre, que estamos en Navidad, por pedir que no sea (quitad AdBlock y comprar los PC Platinum shhh).

¡Felices Fiestas!