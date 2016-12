Descarga gratis el juego GRID (conducción) para PC

Humble Store (la tienda de Humble Bundle), nos desea felices fiestas regalándonos una copia del juego de conducción de Codemaster GRID. Para ello sólo tendrás que acceder al siguiente enlace, darle clic a “Get it Free“, logearte con tu cuenta (o crearla si no la tienes) y listo, podrás reclamar una key de Steam para añadirlo a tu biblioteca de juegos para siempre, siendo únicamente ejecutable desde un sistema operativo Windows.

GRID está a la venta en Steam por 2.33 euros con valoraciones muy positivas, donde al menos el 90% de los análisis de los jugadores han valorado positivamente el juego. La oferta acaba el sábado 24 de diciembre a las 19:00pm +1 GTM (18:00pm en Canarias).

Descubre un asombroso mundo de deportes automovilísticos que cobran vida; desde participar en carreras de Muscle Cars por las peculiares calles de San Francisco y competir en las legendarias 24 Horas de Le Mans a hacer drifting por los muelles de Yokohama. Ponte detrás del volante de emocionantes coches de carreras en las competiciones más agresivas y espectaculares que hayas experimentado nunca, en las que también podrás demostrar tu valía compitiendo online.

GRID

Requisitos Recomendados

Una simple CPU AMD Athlon 64 o Intel Pentium 4 @ 3.00 GHz junto a 1 GB de memoria RAM, una gráfica compatible con la API DirectX 9 como la ATI Radeon X1300 o la Nvidia GeForce 6800, 12.5 GB de espacio disponible, y el uso del sistema operativo Windows XP o Vista.

Gracias a Fuko por el aviso