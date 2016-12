Dell XPS 15 9560: El primer portátil con una GeForce GTX 1050

Pese a que Nvidia no ha presentado aún su GeForce GTX 1050, ni la GeForce GTX 1050 Ti para equipos portátiles, no es un sorpresa la llegada de estas dos nuevas gráficas a los equipos portátiles, y pese a que Nvidia las anunciará oficialmente dentro de dos semanas, durante el CES 2017, Dell se ha adelantado y presentando por descuido su equipo con dicha GPU acompañada por una CPU Kaby Lake, obviamente, corriendo retiró toda la información, aunque no con la suficiente velocidad.

El Dell XPS 15 9560 se trata de un equipo pensado para profesionales, es por ello que emplea una pantalla de 15 pulgadas a una resolución Ultra HD / 4K de 3840 x 2160 píxeles que se podrá mover por medio de una CPU Kaby Lake Core i3-7100HQ, i5-7300HQ o i7-7700HQ junto a una GeForce GTX 1050 con 4 GB de memoria GDDR5 dedicada. Si no hay sorpresas de por medio, la GTX 1050 sería la misma que su variante de sobremesa (640 CUDA Cores, 40 TMUs y 32 ROPs) aunque a unas frecuencias levemente inferiores para cumplir con los requisitos energéticos y térmicos.

En lo que respecta a su rendimiento, tendría un rendimiento muy cercano a la GeForce GTX 970M consumiendo unos 25W menos.

