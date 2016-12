Cherry MX Black Silent, nuevo interruptor mecánico silencioso

Cherry GmbH, fabricante alemán de periféricos, pero prácticamente sólo conocido por sus interruptores mecánicos, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo interruptor, el Cherry MX Black Silent, el cual se suma al ya conocido Cherry MX Red Silent, el cual lo tenía Corsair de forma exclusiva hasta este mes de diciembre, por lo que es de esperar que en enero se anuncien muchos teclados con este interruptor.

Los Cherry MX Black Silent destacan por no ofrecer prácticamente sonido al ser pulsados, esto es posible gracias a una almohadilla de goma que amortigua el sonido tanto del interruptor que toca fondo como del ruido de rebote. De lo contrario, las especificaciones de los conmutadores son idénticas a las de sus contrapartes no silenciosas. También vale la pena señalar que tanto los interruptores Red y Black son lineales, lo que significa que no hay ningún clic extra mientras la tecla desciende o asciende. Los interruptores Black Silent se especifican para una fuerza de accionamiento de 60 cN +/- 20 cN (contra los 40 cN de sus equivalentes Silent Red), con un recorrido para la activación de 2 mm +/- 0,6 y que dará vida a teclados con una vida útil de 50 millones de pulsaciones por tecla.