Chapuzetta ECI7 anunciado, el bombazo del año, 100% fabricado en Canarias

A mucho no os pillará por sorpresa, tras tener nuestra propia línea de ordenadores de sobremesa, recordándote comprar nuestro nuevo Platinum HEX para la estas navidades, hoy nos enorgullecemos de anunciar nuestro primer smartphone íntegramente fabricado en Canarias, el Chapuzetta ECI7.

Este nuevo smartphone nace por medio del grupo “El Chapuzas Informático” bajo su filial “Chapuzetta“, afincada en Las Palmas de Gran Canaria, siendo ahí donde cada smartphone se ensambla a mano con componentes 100 por ciento fabricados en la isla.

“El Chapuzetta ECI7 es nuestro primer bombazo del año, un terminal íntegramente construido y diseñado en España“, dijo Borja Rodríguez, CEO de Chapuzetta.

“No sólo el diseño, sino que el hardware y el software está diseñado por mi íntegramente. El sistema operativo se trata del ECI7, basado en el sistema Android 7.0 Nougat aderezado por todo lo bueno de CyanogenMod, sistema operativo que he tenido que re-escribir para adaptarlo al mercado español, ya que sin ello, este teléfono no serviría en España“.