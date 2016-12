Asus abandona el mercado de las Tablets y Gigabyte el de los Smartphones

Dos de las marcas más conocidas en la industria de la informática, Asus y Gigabyte, han anunciado una reestructuración para minimizar las pérdidas, y esto afecta únicamente, a plantearse su presencia en el mercado de los dispositivos móviles.

Asus no venderá más tablets

En el vigente año, Asus había decidido reducir su portafolio de tablets, pero viendo que es un mercado que no se le está dando bien, anuncian que abandonan dicho mercado buscando centrarse en el de los smartphones, el cual hay que recordar que no cumplieron las expectativas de ventas para este año, mientras que para el próximo serán aún peores. Eso no evitará que durante el CES 2017 de Las Vegas, a finales de la primera semana de enero de 2017, la compañía vuelva a anunció algún dispositivo Android de alta gama.

Gigabyte abandona el mercado de los smartphones

Por otro lado, Gigabyte dejará de fabricar sus smartphones GSmart, terminales que nunca llegaron a destacar en ningún aspecto. En junio de 2015 ya habían anunciado que se estaban planteando abandonar el mercado, en el cual, aunque no lo creas, llevaba asentada 11 años dando vida a terminales Android y Windows Phone.

Adicionalmente, dejará de vender periféricos para PC (cajas, auriculares, teclados, etc) y para smartphones (auriculares, Power Banks, etc). El de los smartphones, pues ya hay mucha competencia en el sector y no tiene sentido tras dejar de vender móviles. En el de PC, afecta a su marca subsidiaria Gigazone International, movimiento lógico después de conocer que Gigabyte, bajo su nueva marca Gigabyte Xtreme, se encuentra lanzando cajas, sistemas de refrigeración y periféricos gaming de alta gama que suscita mucho mayor interés y genera más beneficios.

vía: Fudzilla