Arrancan las ofertas navideñas en Origin, hasta 65% de descuento

Si en Steam no encuentras nada interesante, no te preocupes, desde hoy tenemos la opción de buscar alguna oferta interesante en Origin, pues acaban de arrancar las Ofertas de Navidad prometiendo hasta un 65 por ciento de descuento en todos los juegos de Electronic Arts.

Como ofertas interesantes, tenemos el Star Wars: Battlefront por 9.98 euros (29.95 euros edición Deluxe), el Titanfall 2 por 29.99 euros (39.97 euros Edición Deluxe), el Battlefield 1 está disponible por 35.97 euros (47.97 euros Edición Deluxe), 19.97 euros por el Dragon Age: Inquisition (GOTY con todas las expansiones y DLC’s), el Crysis 3 por 2.48 euros, o el For Honor 59.99 euros en su Edición Deluxe.

La verdad que no son buenas ofertas, para eso mejor el Origin Access, pagando 3.99 euros al mes tienes acceso al Battlefront, todos los Dragon Age, Dead Space, Crysis, Battlefield (menos el 1), Need for Speed, el Titanfall 1, o los Mass Effect.