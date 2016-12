Apple castiga a Nokia retirando todos sus productos de las Apple Store

Ya tenemos la primera reacción de Apple tras ser demandada por Nokia hace escasos días, un castigo que ha conllevado retirar de todas sus Apple Store los dispositivos Nokia que estaban vendiendo bajo su marca Withings, la mayoría de ellos orientados a la vida saludable y compatibles con el sistema operativo iOS.

Este se trata del primer movimiento que rompe la colaboración de ambas compañías después de que Nokia demandada a la empresa de la manzana mordida por violar nada menos que 32 patentes relacionadas con las pantallas, interfaz de usuario, software, antenas, circuitos integrados y formatos de vídeo empleados por los teléfonos. Nokia intentó llegar a un acuerdo, pero tras no ser aceptado por Apple, la última palabra la tendrán los juzgados. Los productos Withings llevaban a la venta más de 2 años en las tiendas de Apple, incluso después de que Nokia la comprara por casi 190 millones de dólares, pero no ha sido hasta después de la demanda que la compañía ha fulminado esta marca. Se desconoce si Apple volverá a vender esta marca, pero es muy poco probable. Por ahora las aplicaciones de Withings están disponibles en su App Store, algo que probablemente no se retire, pero se recomienda descargar las aplicaciones por si en el futuro puedan ser retiradas.

vía: NextPowerUp